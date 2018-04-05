استبعاد ميكروفون الجزيرة من مفاوضات «سد النهضة» بالخرطوم

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استبعد الوفد المصري المشارك في مفاوضات سد النهضة بالخرطوم ميكروفون الجزيرة الذي كان موضوع مسبقا قبل انعقاد الاجتماعات.

وأصرّ الوفد المصري على استبعاد الميكرفون قبل دخول الوفود قاعة المؤتمر.