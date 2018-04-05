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استبعاد ميكروفون الجزيرة من مفاوضات «سد النهضة» بالخرطوم

الخرطوم - سنية محمود
نشر فى : الخميس 5 أبريل 2018 - 8:53 م | آخر تحديث : الخميس 5 أبريل 2018 - 8:53 م

استبعد الوفد المصري المشارك في مفاوضات سد النهضة بالخرطوم ميكروفون الجزيرة الذي كان موضوع مسبقا قبل انعقاد الاجتماعات.

وأصرّ الوفد المصري على استبعاد الميكرفون قبل دخول الوفود قاعة المؤتمر.


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