«قوي عاملة جنوب سيناء» تحرر 280 شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة

أكد محمد عبد الرحمن مدير عام وزارة القوي العاملة بمحافظة جنوب سيناء انه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بتوفير حماية للعمالة غير المنتظمة قامت مديرية القوي العاملة بتحرير 280 شهادة أمان علي مستوي جنوب سيناء، وذلك للعمال الغير منتظمين و المقيدين في دفاتر القوي العاملة منذ فترة.

وأضاف عبد الرحمن ان قيمة الشهادة 500 جنيه للفرد بإجمالي 140 ألف تملكها القوي العاملة لحصول هؤلاء علي معاشات طبقا للجدول الموضوع بخصوص الشهادة.

وأشار إلى أنه منذ إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي مشروعه الخاص بحماية العمالة الغير منتظمة في قطاعات عديدة مثل الصيد و الزراعة والمناجم و المحاجر والمقاولات وضرورة توفير غطاء حماية اجتماعية لهم توافد الاف المواطنين من القطاعات المختلفة إلي القوي العاملة للتسجيل في برنامج تسجيل العمالة الغير منتظمة حيث استقبلت مكاتب القوى العاملة علي مستوي مدن المحافظة نحو 6000 مواطن ما بين رجال وسيدات.

وأوضح أن هناك خطا بين المتقدمين للتسجيل في فئات العمالة الغير منتظمة حيث يعتقد فئة كبيرة من المواطنين ان التقديم للحصول علي معاش من القوي العاملة وهذا غير صحيح ، كما ان هناك فئات تتقدم ويكون مؤمن عليها ولا تخضع للفئات التي يشملها قانون العمالة الغير منتظمة مثل ربات البيوت، والبعض يتقدم باوراقه وهو مؤمن عليه في مكان اخر وله دخل ثابت سواء الزوج أو الزوجة.

وقال ان الهدف من عمليات قبول اوراق المواطنين بالقوي العاملة هو عمل حصر بالعمالة الغير منتظمة حتي تتمكن الدولة او القطاع الخلص من توفير غطاء حماية اجتماعية لهم.