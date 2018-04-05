وزير الرياضة يستقبل لجنة ضبط الاداء الإعلامي الرياضي

استقبل صباح اليوم المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة وفد لجنة ضبط الاداء الاعلامي الرياضي التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الاعلام برئاسة الكاتب الكبير مكرم محمد احمد.

وكان علي راس الوفد الإعلامي الكبير الأستاذ فهمي عمر رئيس لجنة ضبط الأداء الإعلامي الرياضي ويرافقه كل من الناقد الرياضي الأستاذ خالد توحيد والأستاذ عادل ماهر الإذاعي الكبير.

عرضت اللجنة قرارها بتدشين مدونة سلوك الاعلام الرياضي يشارك فيها جميع أعضاء المنظومة الإعلامية المقروءة والمسموعة والمرئية، بالإضافة الي اقتراح عقد مؤتمر كبير لعرض المدونة تمهيدا للعمل بها وفقا للأسس والمعايير التي سيتم الاتفاق عليها من خلال توصيات هذا المؤتمر، على ان يكون الموعد المقترح لعقد هذا المؤتمر هو الأسبوع الأخير من شهر ابريل الجاري او الأسبوع الأول من شهر مايو القادم بمركز التعليم المدني بالجزيرة التابع لوزارة الشباب والرياضة.