«القوى العاملة»: شم النسيم إجازة بأجر كامل للقطاع الخاص

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أن يوم شم النسيم (الموافق الاثنين 9 أبريل الجاري)، يعتبر إجازة بأجر كامل للعاملين بالقطاع الخاص.

وقال سعفان: إنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل فى هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل فى هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي هذا الأجر.

وهنأ سعفان بهذه المناسبة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وجميع الأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد، معربا عن تمنياته للأخوة الأقباط بالتوفيق والخير والبركات بهذه المناسبة، وعلى مصرنا الغالية وشعبنا العظيم تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالمزيد من التقدم والازدهار والسلام، كى تتحقق آماله فى مستقبل مشرق وغد أفضل.