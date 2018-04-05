الناتو يلوح بتفعيل آلية الدفاع الجماعي حال التعرض لهجوم إلكتروني

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، ينس ستولتنبرج، الأربعاء إن آلية الدفاع الجماعي للحلف يمكن إطلاقها للمرة الثانية فقط إذا تعرض الحلف لهجوم إلكتروني مدمر.



وأضاف ستولتنبرج للصحفيين في أوتاوا خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو: "يتعامل الناتو مع التهديدات السيبرانية (عبر الإنترنت) على محمل الجد لأننا شهدنا المزيد والمزيد منها".



وأضاف: "يمكن أن تكون الهجمات الإلكترونية مدمرة مثل الهجمات الحركية (الواقعية)".



وفي عام 2014 وافق الحلف على أن هجوما إلكترونيا يمكن أن يؤدي إلى تفعيل المادة 5 من ميثاق حلف شمال الأطلسي واستدعاء رد من الحلف كله، بحسب ستولتنبرج، الذي يقوم بزيارة لأوتاوا تستغرق يومين التقى خلالها مسؤولين كنديين قبل قمة قادة الناتو المقبلة في بروكسل.



وتنص المادة 5 على أن الهجوم على عضو يشكل هجومًا على الجميع. وتم تفعيلها مرة واحدة فقط منذ تأسيس الحلف قبل 69 عاما وذلك بعد هجمات 11 سبتمبر الإرهابية على الولايات المتحدة في عام 2001.



وقال ستولتنبرج: "سيكون ردنا دائما محسوبا ودفاعيا ومتناسبا، ولذا سنقيم الهجوم ثم نقرر كيفية الرد".