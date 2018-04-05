رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال شم النسيم بالإسكندرية

• المحافظ يؤكد على جاهزية جميع الحدائق والمتنزهات على أعلى مستوى لاستقبال مواطني وزائري الثغر



أعلن محافظ الإسكندرية محمد سلطان، اليوم، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة لاستقبال أعياد شم النسيم، مشددا على ضرورة رفع مستوى كافة الخدمات ومتابعة أداء جميع المرافق خاصة أن الإسكندرية تشهد إقبالا كبيرا من مواطني الثغر والزائرين.

وأوضح سلطان أن غرفة عمليات المحافظة منعقدة بشكل دائم ومستمر على مدار اليوم، لاستقبال كافة شكاوى المواطنين أو أي بلاغات للتعامل الفوري معها، ورصد أى حالات طارئة، موجها رؤساء الأحياء والمديريات المعنية بتشكيل غرف عمليات للتدخل بشكل عاجل لوقف أي أعمال بناء مخالف وتنشيط دوريات المرور على العقارات التراثية والتنسيق مع شرطة المرافق لعمل حملات لرفع الإشغالات المخالفة بنهر الطريق والأرصدة، فضلا عن توفير سيارتين قلاب ولودر للتدخل بحملات شرطة المرافق خلال فترة الأعياد، ومراجعة موقف النظافة الإشغالات بجوار الكنائس بنطاق المحافظة.

وطالب المحافظ رؤساء الأحياء بالتواجد المستمر بالشارع والتواصل مع المواطنين، والقيام بحملات دورية بالتنسيق مع الجهات المعنية من التموين والصحة لمراجعة موقف صلاحية الأسماك والمواد الغذائية التي تستخدم خلال شم النسيم، ومراجعة موقف توفير السلع التموينية والخبز وأنابيب البوتاجاز، والوقود، ومتابعة أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية.

وشدد سلطان على مسئولي الصحة برفع درجة الاستعداد القصوى بكافة المستشفيات العامة والمركزية والنوعية وتواجد جميع التخصصات من الأطباء وهيئة التمريض وتوفير جميع الأدوية والمستلزمات وكذلك قيام بنك الدم المركزي بتوفير الأرصدة الاحتياطية الكافية من أكياس الدم والتعامل مع جميع المرضى علي أكمل وجه والمرور المستمر على أقسام الطوارئ والمستشفيات، وكذا التأكيد علي مرفق الإسعاف بمراجعة عملية انتشار سيارات الاسعاف علي مستوي المحافظة، مع تمركز السيارات المجهزة بطاقم طبي على أعلى مستوى بجوار الشواطيء وأمام حدائق المنتزه وانطونيادس والنزهة والشلالات وكافة الحدائق بالثغر خلال أعياد شم النسيم، والتنسيق مع مرفق الأسعاف لتوفير العربات اللازمة علي طول الكورنيش وذلك للحفاظ علي سلامة المصطافين .

وأكد على ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية خلال عيد شم النسيم، وتوجيه مراقبى الأغذية بمتابعة وأخذ عينات لتحليلها من أماكن تصنيع وتخزين وبيع الفسيخ مع ضرورة التحفظ على الأغذية التى أخذت عينات منها لحين ظهور نتيجة التحاليل ، مع تأجيل إجازات مراقبى الأغذية فى غير الأحوال الطارئة إلى انتهاء الاحتفالات ، فضلا عن رش الحدائق والمنتزهات بالمبيدات الحشرية ضد الحشرات الطائرة والاهتمام بنظافة المتنزهات العامة وتكثيف أخذ العينات من حمامات السباحة وشبكات مياه الشرب للتأكد من صلاحيتها، والاطمئنان على جاهزية قسم السموم بمستشفى العامرية لاستقبال الحالات والتنسيق الدائم مع قسم السموم بالمستشفى الرئيسى الجامعى، والتأكد من جاهزية فرق الانتشار السريع بالمديرية لمساعدة أى مستشفى تتعرض لضغط غير معتاد و تحتاج قوى بشرية إضافية أو تخصصات نادرة.

وشدد المحافظ على مسئولي الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمرور ومتابعة الخدمات المقدمة في الشواطئ لتكون بالمستوى اللائق، وخاصة الشواطيء المجانية لحل أي مشكلة قد تواجه المواطنين والزائرين حيث تم زيادة أعدادها لـ7 شواطئ وهي المندرة المجانى وشاطئ ميامى وشاطئ السرايا وشاطئ جليم والمكس والبيطاش والهانوفيل، ووضع لوحة إعلانات كبيرة عند مدخل الشاطئ باسعار الدخول والشماسى والكراسي والالتزام بتركيب كاميرات مراقبة لمراعاة توفير الناحية الأمنية بكافة الشواطئ، ومحاسبة المخالفين فورا وعمل آلية لتقديم الشكوى ضد مستأجري الشواطيء المستغلين، وإعلان ذلك للمواطنين، وكذا مراجعة موقف عمال الإنقاذ والجيت سكي والغطاسين بالشواطيء والتأكد من جاهزيتهم للتدخل في حالة الغرق، وتجهيز دورات المياة ووحدات خلع الملابس، وإعداد خطة مرور على كافة الشواطئ يوم شم النسيم ووجود مندوب من الإدارة بكل شاطئ لمنع الاستغلال وحل كافة المشاكل.

ووجه شركات المرافق من مياه وكهرباء وصرف صحي بإنشاء غرف عمليات علي مدار 24 ساعة، وتوفير فرق عمل متنقلة من الفنيين المختصين بالتجهيزات والمعدات اللازمة للتدخل السريع في حالة وجود أي بلاغات تعطل للمرافق، كما وجه المسئولين بمراجعة موقف الإضاءة العامة، وإصلاح كافة الأعطال بالأعمدة ومراجعة موقف الأعمدة بطريق الكورنيش والحدائق العامة، وإصلاح كافة الأعطال بالأعمدة خاصة بطريق الكورنيش والحدائق العامة والطرق الداخلية.

وفيما يخص شركة الكهرباء فقد تم التأكيد على تشكيل فرق عمل متنقلة للتدخل في حالة حدوث انقطاع للتيار الكهربائي، مع تجهيز المحولات للاستخدام إن دعت الحاجة، بالتوازي مع قيام شركة مياه الشرب بالمتابعة المستمرة لموقف منسوب المياه بنطاق المحافظة مع تجهيز عدد مناسب من الصهاريج المتنقلة للتدخل في حالة الحاجة إليها، وقيام شركة الصرف الصحي بتجهيز فرق عمل من الفنيين المتخصصين بالتجهيزات اللازمة والمعدات للتدخل السريع، فضلًا عن قيام إدارة الحماية المدنية بتكثيف عمل فرق الإنقاذ البري والبحري وإبطال المفرقعات.

على صعيد آخر أكد المحافظ علي مسئولي هيئة النقل العام بمراعاة انتظام حركة الأتوبيسات، وتوفير أتوبيسات إضافية لاستيعاب الحركة للزائرين ، مع تقليل زمن التقاطر، ومراجعة موقف نظافة أتوبيسات الهيئة وحرم الترام وعربات الترام، والتنسيق بين مشروع محطات الركاب وبين إدارة المرور لمتابعة موقف تسعيرة سيارات الأجرة والتاكسي مع عمل حملات مستمرة لضبط المخالفين، علاوة على توفير تذاكر سفر المغادرين من الإسكندرية إلى المحافظات الأخرى والقضاء علي حالات التكدس بمحطات القطارات داخل الإسكندرية والمغادرة منها والتأكد من نظافة حرم السكك الحديدية.

كما شدد المحافظ على شركة النظافة بالالتزام بالتعاقد وتحقيق مستوي نظافة يليق بهذه المدينة العظيمة، وعلى الأحياء والرقابة والرصد البيئي والمتابعة الميدانية بالمتابعة المستمرة في نطاق كافة الأحياء والمتنزهات والشواطئ بالتنسيق مع الجهات المعنية ، والتنبيه علي الأحياء والإدارة المركزية للنظافة بالتدخل السريع في حاله وجود أي تقصير من الشركة.