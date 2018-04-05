أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى إجراء القرعة المركزية لاختيار حجاج الجمعيات الأهلية على مستوى الجمهورية اليوم، وسيضاف عنوان رابط نتيجة القرعة على موقع الوزارة.

وقالت الوزارة، فى بيان أمس، إنه سيتم اعلان النتيجة على بوابة الحج الموحد، وعلى موقع المؤسسة القومية للحج، وستعلن أيضا أسعار الحج لكل المستويات، لافتة إلى أنه ستتم إضافة تأشيرات إضافية للحالات الإنسانية لأهالى شمال سيناء.

ومن المقرر أن تنظم القرعة بحضور وزيرة التضامن غادة والى، والمدير التنفيذى للمؤسسة القومية أيمن عبدالموجود، لتيسير أعمال الحج والعمرة فى الوزارة، ومفتى الجمهورية السابق على جمعة، ورئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية طلعت عبدالقوى.

وتقدم إلى قرعة حج الجمعيات هذا العام 34 ألف مواطن، بعد استبعاد الطلبات التى تم تسجيلها فى حج القرعة التابع لوزارة الداخلية، التى أعلنت من قبل، ومن سبق لهم أداء فريضة الحج خلال السنوات الخمسة الماضية، وسيتم اختيار 12 ألفا من المتقدمين، وسيتم أيضا توزيع تأشيرات الحج على المحافظات بحسب تعداد السكان لكل محافظة.