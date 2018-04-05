ميلان يجدد التعاقد مع جاتوزو حتى عام 2021

أعلن فريق ميلان الإيطالي لكرة القدم ،اليوم الخميس، تجديد التعاقد مع المدرب جينارو جاتوسو، ليظل مديرا فنيا للفريق حتى عام 2021.

تولى جاتوسو قيادة ميلان في وقت سابق من الموسم الحالي، خلفا لفينتشينزو مونتيلا، لينجح في تحسين أداء ونتائج الفريق في بطولة الدوري الإيطالي.

وأوضح النادي الإيطالي، على موقعه الألكتروني الرسمي، جاتوزو وقع على عقده الجديد اليوم.

قام ميلان ببث فيديو مباشر على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) بإجراءات تمديد التعاقد مع المدرب الإيطالي، حيث قال ماركو فاسون المدير التنفيذي للنادي "مساء الخير للجميع، حان الوقت لإخباركم بأن جاتوسو سيكون مدربنا للأعوام الثلاثة المقبلة".

أوضح فاسون "هذه هي إحدى الخيارات الهامة التي قمنا بها منذ أن وصلنا إلى هنا، حيث قام جاتوسو بعمل استثنائي منذ قدومه للفريق قبل عدة أشهر".

وتابع "بإمكاننا وضع مشروع طويل الأجل مع جاتوسو".

أضاف فاسون "استغرقت عملية التجديد لجاتوزو وقتا طويلا، لكن ذلك كان بسبب ابتعادي بشكل دائم عن الفريق. إنه خطأي. لكننا جميعا كنا نرغب في بقائه معنا".

من جانبه، أعرب جاتوزو عن سعادته بتجديد التعاقد مع ميلان، الذي من المتوقع أن تبلغ قيمته مليوني يورو في الموسم الواحد.

قال جاتوسو "إنني ممتن للغاية بحصولي على تلك الفرصة".

أكد لاعب الوسط الإيطالي السابق "لم يكن بمقدوري التواجد هنا بدون فاسون وماسيمليانو ميرابيلي (مدير الكرة في الفريق)، اللذين قدما لي هذه الفرصة، واشعر بالسعادة لتدريب ناد رائع مثل ميلان".

يذكر أن ميلان يحتل حاليا المركز السادس في ترتيب الدوري الإيطالي، الذي يصعد بصاحبه للدور الفاصل المؤهل لمرحلة المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي في الموسم المقبل.