«غرفة الفنادق» تطلب تفعيل وزيادة مخصصات مبادرة «المركزى» لتمويل تطوير المنشآت الفندقية

طالب أحمد الوصيف رئيس لجنة تسيير الأعمال بغرفة الفنادق، بتفعيل مبادرة البنك المركزى لتمويل تطوير الفنادق بفائدة مخفضة، والتى أطلقت منذ فبراير 2017 ولم تنفذ حتى الآن، كما طالب بزيادة التمويل المخصص للمبادرة.

وتستهدف مبادرة المركزى تجديد وإحلال الفنادق والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحى، عبر إتاحة قروض بقيمة 5 مليارات جنيه عن طريق البنوك بسعر عائد 10% وبحد أقصى 10 سنوات، وفقا للدراسة الائتمانية للعميل.

«تكلفة تطوير الغرفة الفندقية الواحدة تصل إلى 50 ألف دولار حتى تكون مزودة بجميع وسائل التكنولوجيا الحديثة التى تلبى احتياجات السائح»، أوضح الوصيف، مشيرا إلى أن الطاقة الفندقية العاملة فى مصر حاليا تتجاوز 205 آلاف غرفة فندقية، فضلا عن 200 ألف غرفة أخرى تحت الانشاء.

وأضاف أن المبلغ الذى حدده المركزى لن يفى باحتياجات تطوير جزء كبير من الطاقة الفندقية الحالية، وقال إن القطاع السياحى يحتاج على الأقل إلى مضاعفة مبلغ المبادرة.

وتابع: «الاستثمار الفندقى استثمار عالى الانفاق وسريع العائد ويحتاج إلى صيانة دورية حتى نتمكن من استمرار المنافسة مع المقاصد السياحية العالمية».