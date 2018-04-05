إسرائيل: لا تغيير في قواعد الاشتباك عند حدود غزة

شدد وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان على أنه لن يكون هناك تغيير في قواعد إطلاق النار على الحدود مع قطاع غزة.

وقتلت القوات الإسرائيلية 17 فلسطينيا في غزة الأسبوع الماضي أثناء احتجاجات بالقرب من الحدود مع إسرائيل.

واحتشد عشرات الآلاف من سكان القطاع يوم الجمعة الماضي بمنطقة الحدود في مظاهرات لإحياء ذكرى "يوم الأرض".

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وعشية احتجاجات أخرى مرتقبة، قال ليبرمان "إذا كان هناك استفزاز فسيكون رد الفعل من أقوى ما يكون، تماما مثل الأسبوع الماضي. لا نية لدينا لتغيير قواعد الاشتباك".

ودعا الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة إلى إجراء تحقيقات مستقلة في مقتل الفلسطينيين، وهو ما رفضته إسرائيل التي قالت إن جنودها أطلقوا النار لمنع هجمات ومحاولات لإتلاف السياج الحدودي.

ويقول الفلسطينيون إن قناصة إسرائيليين أطلقوا النار على أشخاص لم يكونوا يشكلون خطرا.