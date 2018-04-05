رئيس الطائفة الإنجيلية يترأس صلوات الجمعة العظيمة بمصر الجديدة غدا

يترأس الدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر صباح غد صلوات الجمعة العظيمة بالكنيسة الإنجيلية في مصر الجديدة بالاشتراك مع القس يوسف سمير ورعاة الكنيسة وفريق الترانيم.

ومن المقرر أن يترأس الدكتور القس أندريه زكي مساء بعد غد السبت احتفالات الطائفة بعيد القيامة المجيد بالكنيسة الإنجيلية في مصر الجديدة بحضور ممثلين عن السيد رئيس الجمهورية والمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء وعدد من الوزراء الحاليين والسابقين والمحافظين وكبار رجال الدولة وعدد من القيادات الدينية الإسلامية والمسيحية ورجال السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي.