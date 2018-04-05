قدم مجلس جامعة سوهاج، برئاسة الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، والهيئة التدريسية والمعاونة، والعاملين والطلاب، التهنئة للأخوة المسيحيين، والبابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والأنبا إبراهيم إسحاق سدراك رئيس طائفة الأقباط الكاثوليك، والقس أندريه زكى رئيس الطائفة الإنجيلية، بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

وفي تهنئته الخاصة بمجتمع الجامعة قال الدكتور أحمد عزيز: "اتقدم بأصدق مشاعر الحب المليئة بالود والتهنئة الي ابنائي وبناتي الطلبة والطالبات، واعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، والعاملين من الاخوة المسيحيين، بمناسبة عيد القيامة المجيد.

يشهد العالم يوماً بعد يوم علي قوة النسيج ومتانته، الذي تغزله اسس الترابط الصلب بين زراعي هذا الوطن، والذي كان وسيكون حائط الصد القوي والجدار الذي يصعب اختراقه، والسلاح الرادع في وجه وجسد كل من تسول له نفسه زعزعة أمن واستقرار هذا الوطن، وارهاب شعبه المحب للسلام.

انتهز تلك المناسبة في التأكيد علي وحدة ومقدرات الدولة المصرية المبنية علي اساس واضح ان الدين لله والوطن للجميع، وتراب مصر من يصونه هم المصريين سواء مسلم أومسيحي".

وبتلك المناسبة قرر رئيس الجامعة اعتبار يوم الأحد القادم الموافق 8 أبريل إجازة للجامعة.