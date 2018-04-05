خطيبة الأمير هاري تتوجه إلى لوس أنجلوس لبحث تفاصيل زفافها مع والدتها

توجهت الامريكية ميجان ماركل، خطيبة الامير البريطاني هاري، إلى مدينة لوس أنجلوس، لبحث تفاصيل زفافها المرتقب في 19 مايو المقبل، مع والدتها التي تقيم في الولايات المتحدة.

وأفاد موقع "كونتاكت ميوزيك" الالكتروني المعني بأخبار المشاهير، بأن ماركل 36 عاما، توجهت في مطلع الأسبوع الجاري إلى لوس أنجلوس في كاليفورنيا، للقاء أمها، دوريا رادلان.

ونقل الموقع الإلكتروني عن أحد المصادر القول إن ماركل "موجودة في لوس أنجلوس لزيارة والدتها ومشاركتها الرأي بشأن ترتيبات الزفاف، بالاضافة إلى اطلاعها على تصميمات فستان زفافها".

من ناحية أخرى، ثمة تقارير أفادت بأن والدة ماركل تخطط للقيام برحلة إلى المملكة المتحدة، بهدف مساعدة ابنتها في التحضير لمراسم الزفاف، والتعرف على بعض أقارب الأمير هاري 33 عاما.

وقال المصدر: "إنها قادمة من أجل مساعدة ميجان في تحضيرات الزفاف، كما ستكون فرصة أيضا للقاء بعض أقارب هاري للمرة الأولى".

ومن المتوقع أن يشاهد عشرات آلاف الأشخاص سير موكب العربات، التي تجرها الخيول عبر بلدة ويندزور عقب إتمام مراسم الزواج في كنيسة سانت جورج الملكية داخل القصر يوم 19 مايو.

كما دعا الزوجان حوالى 2640 شخصا إلى القصر، بما في ذلك 1200 من أفراد الشعب "من كل بقعة في المملكة المتحدة" سيختارهم تسعة من ممثلي الملكة الشخصيين في المقاطعات المختلفة.

ويشار إلى أن الملكة إليزابيث الثانية لديها 98 ممثلا شخصيا يغطون كل مقاطعة. وينصب عملهم بشكل رئيسي على مهام متعلقة بالمراسم وتنظيم الزيارات الملكية.