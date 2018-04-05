قال الكاتب خالد الصفتي، مؤلف مغامرات «فلاش»، إن رواية «يوتوبيا» للأديب والروائي الراحل الدكتور أحمد خالد توفيق، تعد قمة كتاباته، موضحًا أن الذي أظهر اسم الراحل هي رواياته الخيالية في سلسلة «ما وراء الطبيعة».



وأضاف «الصفتي»، خلال لقائه ببرنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «ON E»، الأربعاء، أن أحمد خالد توفيق هو أكثر شخص وصل للقارئ من خلال أسلوبه، لأن لديه أسلوبًا فلسفيًا، مؤكدًا أن كتاباته تدخل في سياق أدب الإثارة أكثر منها في إطار الرعب.



وأوضح أنه بعد استمرار أحمد خالد توفيق في الكتابة لمدة 6 أو 7 سنوات، ظهرت بسبب أعماله كوادر أدبية في الرعب، بعضها تميّز في الوقت الحالي، مؤكدًا أنه كوّن مدرسة أدبية في هذا السياق.



وتابع أن «توفيق» كان يصبغ أعماله بسماته الشخصية، والتي تتعلق بمرضه والتهكم على ذاته إضافة إلى إسرافه في تدخين السجائر، وهو ما جاء مخالفًا للكتابات التي يظهر فيها البطل دائمًا مثاليًا وقويًا.



وتُوفي الكاتب والروائي، أحمد خالد توفيق، الاثنين الماضي، عن عمر يناهز الـ55 عامًا، إثر أزمة صحية ألمت به، وشيعت جنازته ظهر الثلاثاء، من مسجد «السلام»، بطنطا، ومن المقرر أن يُقام عزاء «توفيق»، مساء اليوم الخميس المقبل، بدار مناسبات طنطا.