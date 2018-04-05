نيابة الدقي تتسلم تحريات الأمن الوطني في قضية موقع «مصر العربية»

تسلمت نيابة الدقي، اليوم، تحريات الأمن الوطني، في واقعة اتهام رئيس تحرير موقع مصر العربية الإلكتروني عادل صبري، بإدارة موقع إلكتروني دون ترخيص.

ووصل صبري صباح اليوم، لمقر محكمة شمال الجيزة بشارع السودان وسط حراسة أمنية مشددة، وبحضور عدد من الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة، والمحامين الحقوقيين.

وتواصل النيابة استكمال تحقيقاتها مع "صبري" أمام المستشار حسن علي، ومواجهته بتحريات الأمن الوطني في القضية -حسبما أفاد مصدر قضائي لـ"الشروق".

وقررت نيابة الدقي، أمس الأربعاء، حجز "صبري"، 24 ساعة، لحين ورود تحريات الأمن الوطني في اتهامه بإدارة موقع إلكترونيا دون ترخيص، بعدما مثل أمام المستشار حسن علي مدير نيابة الدقي، لنحو 4 ساعات بحضور أعضاء مجلس النقابة محمد سعد عبدالحفيظ مدير تحرير الشروق، وجمال عبدالرحيم وعمرو بدر ومحمود كامل، وعدد من المحامين.

وقالت المحامية فاطمة سراج التي حضرت التحقيقات، إن المحقق استمع لأقوال ضابط الأمن الوطني مجري التحريات في واقعة ضبط "صبري"، ثم تبعته بالاستماع لأقوال "صبري".

وأضافت سراج لـ"الشروق"، أن النيابة وجهت لرئيس تحرير موقع مصر العربية تهمة إدارة موقع إلكتروني دون ترخيص، وقررت حجزه 24 ساعة لحين ورود تحريات الأمن الوطني في الاتهامات المنسوبة لـ"صبري".

وأوضحت سراج أن "صبري" نفى التهمة المنسوبة له، وقدم للنيابة التراخيص اللازمة لعمل الموقع.

وأعلنت وزارة الداخلية، في وقت سابق، تفاصيل ضبط الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، رئيس تحرير موقع مصر العربية الإلكتروني، مؤكدة أن إن معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني أكدت أن عادل صبري (56 عاما)، رئيس تحرير موقع مصر العربية الإلكتروني، أدار موقعا إلكترونيا تحت مسمى (موقع مصر العربية الإلكتروني) دون ترخيص بالمخالفة للقانون.