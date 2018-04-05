يشهد مجري نهر النيل غداً الجمعة والسبت الموافق السادس والسابع من شهر أبريل الجاري إنطلاق نهائيات سباقات بطولة الجمهورية للتجديف لمختلف الاعمار السنية لموسم 2018.

ويتصارع 19 فريق على الظفر بالمراكز الأولي لسباقات بطولة الجمهورية للتجديف من اجل حصد الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية والذي تم تصفيتهم بعد خوض سباقات التصفيات أمس الاربعاء واليوم الخميس المؤهلة للسباقات النهائية للمسابقة.

ومن المقرر أن يحصل طلاب الثانوية العامة المشاركين في البطولة على درجات الحافز الرياضي ، بحيث ينال صاحب المركز الأول 4 % ، ويحصل الثاني على 3 % ، ودرجتان ونصف % لأصحاب المركز الثالث.

ويشارك في بطولة الجمهورية للتجديف أندية المقاولون العرب واتحاد الشرطة وطلائع الجيش وأسوان والأقصر والكهرباء وجامعة القاهرة والمصري.

كما تتنافس في سباقات بطولة الجمهورية أندية هيئة قناة السويس ببورسعيد واليوناني البحري والصيد بالاسكندرية والمؤسسة العسكرية وفريق البنك الأهلي وطلائع الأسطول والجلاء والجمالية والمعادي واليخت والقناة الرياضي.

وتقام سباقات بطولة الجمهورية في نهر النيل من نقطة البداية غدً الجمعة والسبت في تمام الساعة التاسعة صباحاً أمام نادي ضباط الشرطة كوبري الجلاء لمسافة 2000 متر على أن تكون نقطة النهاية أمام المعهد البريطاني لكورنيش العجوزة، وتنتهي السباقات بالساعة الرابعة عصراً.

وتلعب غدً الجمعة سباقات البراعم تحت 14 و 16 سنة ، والناشئين ، وينتهي اليوم بسباقات الاساتذة، في حين تقام سباقات يوم السبت بين لاعبي تحت 23 سنة ومتقدم وخفيف الوزن وسيدات.

ومن المنتظر توافد مشجعي الأندية المشاركة في بطولة الجمهورية منذ الصباح الباكر للجلوس في المدرجات المخصصة لمشاهدة السباقات وبث الروح القتالية والتنافسية للاعبين.