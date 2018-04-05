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فيديو.. حريق هائل بإحدى مستشفيات إسطنبول دون خسائر بشرية

أحمد العيسوي
نشر فى : الخميس 5 أبريل 2018 - 5:34 م | آخر تحديث : الخميس 5 أبريل 2018 - 5:34 م

عرضت فضائية «أون لايف»، مساء الخميس، لقطات على الهواء لحريق هائل اندلع في إحدى مستشفيات مدينة إسطنبول التركية.

وقالت وسائل إعلام تركية إن قوات الحماية المدنية سيطرت على الحريق، دون سقوط خسائر بشرية.


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