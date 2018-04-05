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عرضت فضائية «أون لايف»، مساء الخميس، لقطات على الهواء لحريق هائل اندلع في إحدى مستشفيات مدينة إسطنبول التركية.
وقالت وسائل إعلام تركية إن قوات الحماية المدنية سيطرت على الحريق، دون سقوط خسائر بشرية.