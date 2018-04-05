قررت نيابة الدقي، اليوم، حبس تحرير موقع مصر العربية الإلكتروني عادل صبري، 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامه بالانضمام لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة.

ونسبت النيابة لرئيس تحرير مصر العربية، 3 اتهامات ضمت: نشر أخبار كاذبة، والتحريض على تعطيل أحكام الدستور، والانضمام لجماعة محظورة.

وجاء بمذكرة تحريات الأمن الوطني أن "صبري" أنشأ الموقع لنشر أخبار تحريضية ضد الدولة وعمل حملات إعلامية لتشويه سمعة البلاد محليًا ودوليًا وإثارة الفتن وبث الإشاعات والأخبار الكاذبة عن غلاء الأسعار والانتخابات الرئاسية وحقوق الإنسان.

وأضافت المذكرة أن رئيس تحرير مصر العربية منضم لجماعة الإخوان المسلمين، ومطلوب ضبطه وإحضاره على ذمة القضية 441 لسنة 2018 أمن دولة، المتهم فيها الصحفيين حسن البنا ومصطفى الأعصر.

ووصل صبري صباح اليوم لمقر محكمة شمال الجيزة بشارع السودان وسط حراسة أمنية مشددة، وبحضور عدد من الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة، والمحامين الحقوقيين.

وقررت نيابة الدقي، أمس الأربعاء، حجز "صبري"، 24 ساعة، لحين ورود تحريات الأمن الوطني في اتهامه بإدارة موقع إلكترونيا دون ترخيص، بعدما مثل أمام المستشار حسن علي مدير نيابة الدقي، لنحو 4 ساعات بحضور أعضاء مجلس النقابة محمد سعد عبدالحفيظ مدير تحرير الشروق، وجمال عبدالرحيم وعمرو بدر ومحمود كامل، وعدد من المحامين.

وأعلنت وزارة الداخلية، في وقت سابق، تفاصيل ضبط الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، رئيس تحرير موقع مصر العربية الإلكتروني، مؤكدة أن إن معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني أكدت أن عادل صبري (56 عاما)، رئيس تحرير موقع مصر العربية الإلكتروني، أدار موقعا إلكترونيا تحت مسمى (موقع مصر العربية الإلكتروني) دون ترخيص بالمخالفة للقانون.