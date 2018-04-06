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فاز 107 مواطنين من شمال سيناء بقرعة حجاج الجمعيات الاهلية التى تمت فى مقر وزارة التضامن الاجتماعى.

وأعلن منير أبو الخير مدير التضامن الاجتماعى بشمال سيناء، عن فوز 107 مواطنين بقرعة حجاج الجمعيات من مراكز المحافظة.