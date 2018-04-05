السعودية تسمح بـ«الاختلاط الجنسى» فى دار سينما «الملك عبدالله»

قالت السلطات السعودية، أمس، إن أول دار للسينما بعد أكثر من ٣٥ عاما فى المملكة ستفتتح فى الثامن عشر من الشهر الحالى فى العاصمة الرياض، وذلك بعد الاتفاق مع شركة إيه.إم.سى إنترتينمنت هولدنجز الأمريكية لافتتاح ما يصل إلى 40 دار عرض سينمائى على مدى السنوات الخمس القادمة.

وقال مصدر مطلع لوكالة رويترز إن دور السينما لن يكون فيها فصل بين الجنسين مثلما هو الحال فى معظم الأماكن العامة الأخرى فى المملكة وإن أول فيلم سيعرض فى دار السينما هو فيلم الحركة والمغامرة والخيال العلمى «بلاك بانثر».

وكان لدى السعودية بعض دور السينما فى عقد سبعينات القرن الماضى، لكن رجال دين تمكنوا من إغلاقها، فى انعكاس لتصاعد النفوذ الإسلامى فى أرجاء المنطقة العربية فى ذلك الوقت.

وأعلنت الحكومة العام الماضى أنها سترفع الحظر فى إطار إصلاحات اقتصادية واجتماعية طموحة يقودها ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان الذى يقوم حاليا بجولة فى الولايات المتحدة سعيا إلى استثمارات لتنويع اقتصاد المملكة وتقليص اعتمادها على النفط.

وقال آدم أرون الرئيس التنفيذى لإيه.إم.سى إن أول سينما لشركته فى السعودية سيكون موقعها فى مركز الملك عبدالله المالى، فى مبنى كان مصمما أصلا لأن يكون قاعة للموسيقى السيمفونية.

وأضاف أن القاعة الرئيسية ستضم نحو 500 مقعد مصنوعة من الجلد وأوركسترا ومقصورات مرتفعة ودورات مياه من الرخام. وتابع: «نعتقد أنها ستكون أجمل دار للسينما فى العالم».