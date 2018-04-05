ــ فريق محقق التدخل الروسى أوقف رجلى أعمال روس فى مطار أمريكى وفتش أجهزتهما الإلكترونية

كشفت شبكة «سى.إن.إن» الأمريكية، أمس، أن روبرت مولر، المحقق الخاص فى قضية التدخل الروسى المزعوم فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2016، يحقق فى ما إذا كان رجال أعمال روس قدموا تبرعات «غير قانونية» بشكل مباشر أو غير مباشر للحملة الانتخابية للرئيس الأمريكى دونالد ترامب أو لحفل تنصيبه.

وذكرت الشبكة أن فريق مولر أوقف اثنين من رجال الأعمال الروس فى المطار خلال زيارتهما للولايات المتحدة وقام بتفتيش الأجهزة الإلكترونية الخاصة بهما.

وأشارت الشبكة إلى أن مولر يسلط الضوء على التدفق المالى المحتمل من روسيا إلى الانتخابات الأمريكية، حيث تمنع القوانين الانتخابية الأمريكية الحملات السياسة من الحصول على تبرعات من جهات أجنبية، مضيفة أن توجهات مولر الأخيرة تشير إلى أنه حصل على وثائق وسجلات تتمتع بصلاحية قانونية.

ونقلت الشبكة عن مصادر (لم تسمها) القول إن المحققين يبحثون فى استثمارات الروس فى الحملات أو مراكز الأبحاث التى لها لجان عمل سياسية قدمت تبرعات للحملة، وكذلك فى ما اذا كان الروس استخدموا متبرعين مزيفين ممن يملكون الجنسية الأمريكية أو شركات أمريكية كغطاء لضخ أموال للحملة أو لحفل التنصيب.