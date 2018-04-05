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تمكنت مباحث تموين البحيرة بالاشتراك مع مديرية التموين بإشرف المهندس كمال راشد وكيل الوزارة من شن حملة تموينية بمدينة أبو حمص لضبط الأسواق والمخالفين قبيل أعياد شم النسيم.

البداية تلقى اللواء علاء عبد الفتاح مدير أمن البحيرة إخطارا من العميد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين، يفيد تمكن المهندس محمد النحراوى مدير إدارة تموين أبو حمص، من ضبط 855 كجم سردين منتهى الصلاحية ومعروض للبيع، وضبط 125 كجم فسيخ منتهى الصلاحية بأحد محلات والفروشات بأبو حمص و40 صندوق رنجة تم تحرير المحاضر اللازمة وجارى العرض على النيابة العامة.