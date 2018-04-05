962 مصابا بفيروس سي في الإسكندرية

أعلنت الدكتورة عزة الفناجيلي مدير مديرية الشئوون الصحية بالاسكندرية، اليوم الخميس، عن اكتشاف إصابة 962 مرضى بالالتهاب الكبدي الوبائي فيروس سي، منذ بدء قوافل المسح الشامل لاكتشاف وعلاج حالات الإصابة بالفيروس، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على الإصابة بالفيروس بين المصريين بنهاية عام 2020.

وقالت الدكتورة عزة الفناجيلي وكيل وزاره الصحه والسكان في الاسكندرية، إنه تم اجراء التحاليل الطبيه لـ17478، مواطنا من خلال قوافل متمركزة بثمانية نقاط بالحضرة والمعمورة والدخيلة والعامرية وأماكن التمركز الجديدة المندرة برج العرب الجديدة سموحة أبيس 8، تعمل 7 أيام أسبوعيا من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء، وتستهدف إجراء التحاليل الطبية لجميع سكان المناطق الأربعه سن الـ18 سنة ويتم عمل تحليل السكر وقياس الضغط وكتلة الجسم لجميع المترددين وتحويل مرضى السكر لمركز العلاج.

وأوضحت الفناجيلي أن نتائج تحاليل الحمض النووي الفيروسي pcr أظهر بنهاية الأربعاء الرابع من أبريل إصابة 962 مواطنا بالفيروس، وتم صرف العلاج لـ291 مريضا وتحويل 353 حالة لمركز العلاج، ويجري الاتصال بالباقين للحضور لاستكمال الفحص الطبي وصرف العلاج اللازم لهم مجانا حيث أن أعمال التحاليل والفحص والأشعة والعلاج مجاني بالكامل لجميع المواطنين تتضمن نتائج التحاليل وتلقيهم للعلاج ومتابعه حالتهم الصحيه اثناء وبعد تلقي العلاج.

واشارت الي أن اجمالي المستهدف توقيع الكشف الطب عليه خلال المبادره التي تتم بـ8 نقاط تمركز فوق سن 18 يبلغ 534 ألف و938 شخصا حيث يستهدف 245 الف و87 شخصا في منطقه المنتزه و76 ألف و749 شخصا في وسط و116 الف و716 شخصا في العجمي و87 الف و386 في العامريه بالإضافة إلى المندرة وسماحة وابيس 8 وبرج العرب الجديدة.