تنظم جمعية الأورمان بالتعاون مع مديرية الشئون الاجتماعية احتفالية كبيرة، غدا الجمعة، باستاد الرياضي بدمنهور وبمشاركة 700 طفل من الأيتام من الجمعيات الأهلية المختلفة بمدن ومراكز المحافظة، وبحضور اللواء مجدى عنانى سكرتير عام المحافظة والمهندس حازم الأشمونى السكرتير العام المساعد والقيادات التنفيذية وممثلي الجمعيات الاهلية بنطاق المحافظة.

وتتضمن فعاليات الحفل صباحا ماراثون من أمام الاستاد الرياضي بدمنهور ومسابقات رياضية وثقافية وتوزيع الجوائز على حفظة القرآن الكريم والمتفوقين علميا من الأطفال الأيتام.

كما يتضمن الحفل المسائي بحضور المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة والقيادات التنفيذية والشعبية فى السادسة مساء بمجمع دمنهور الثقافي حفل زفاف جماعي لعدد 6 من العرائس اليتيمات وتوزيع الهدايا عليهم وتكريم الأمهات المثاليات من جمعية الأورمان ومن مديرية التضامن الاجتماعى والحفل الفنى الذى تنظمه مديرية الثقافة بهذة المناسبة الكريمة.