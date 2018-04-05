ضبط أمين شرطة بالمعاش لاتهامه بالاستيلاء على أموال المواطنين بالخصوص

تمكنت مباحث القليوبية من القبض على أمين شرطة بالمعاش يقوم بتثبيت المواطنين في الشارع وسؤالهم عن تحقيق شخصيتهم والاستيلاء على أموالهم بالخصوص لمروره بضائقة مالية، وأحيل المتهم للنيابة فتولت التحقيق.

تلقى اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية بلاغا من الأهالى بقيامهم بضبط أحد الأشخاص أثناء قيامه بإنتحال صفة أمين شرطة واستيقاف أحد المواطنين بناحية شارع البترول ومحاولة خطف حافظة نقوده.

وبالانتقال والفحص تبين قيام الأهالي بضبط المدعو "محمد ع" عريف شرطة سابق بإدارة حرس المنشآت بالقاهرة.

حيث تبين قيامه باستيقاف شخص يدعى علي حسين محمد عامل أثناء سيره بالشارع مدعيا أنه أمين شرطة وطلب منه تحقيق شخصيته وعقب اخراجها له فقام بالاستيلاء عليها من يده والفرار بها ألا أنه اشتبه به وطلب منه تحقيق شخصيته العسكرية ولدى محاولته الهرب تمكن من ضبطه بمساعدة الأهالي، وبمواجهة المتهم المضبوط اعترف بارتكاب الواقعة لمروه بضائقة مالية.