رئيس مجلس النواب البحريني: مصر ستبقى السد المنيع للعرب

قال رئيس مجلس النواب البحرينى أحمد بن إبراهيم راشد الملا، إن مصر ستبقى السد المنيع لأشقائها العرب، موجها التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي على فوزه بفترة رئاسية ثانية.

وأكد الملا في كلمته بالمؤتمر السابع والعشرين للاتحاد البرلماني العربي، بمجلس النواب اليوم «تضامن مملكة البحرين مع مصر ضد كافة الأعمال الإرهابية، وكذلك إدانة بلاده لإطلاق الحوثيين صواريخ على المملكة العربية السعودية واستهدافهم للشعب اليمني» مشددا على «أهمية دعم التحالف العربي في حربه ضد الحوثيين».

وقال الملا إن المنطقة العربية «ما زالت تنزف جرحها وسط صمت وعدم فاعلية من المجتمع الدولي إزاء القضايا العربية».

كما أشاد بصمود الشعب الفلسطيني ضد ممارسات دولة الاحتلال الإسرائيلي، قائلا إن «الموقف العربي الثابت سيقود الأمة العربية إلى هدفها المنشود ويعيد الحقوق إلى الشعب الفلسطيني».