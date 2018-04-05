مصرع 8 أشخاص وإصابة 7 في حادث تصادم مروع بسوهاج

لقي 8 أشخاص مصرعهم، وأصيب 7 آخرين في تصادم بين سيارتين ميكروباص وأخرى نقل على الطريق الصحراوي الشرقي بسوهاج.



وقرر أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، رفع حالة الطوارئ والاستعداد القصوى بجميع مستشفيات المحافظة لاستقبال حالات الإصابة والوفيات نتيجة وقوع حادث سير مرورى بين سيارتين ميكروباص وأخرى نقل ثقيل عند الكيلو 15 بطريق سوهاج – أسيوط الصحراوي الشرقي.



وأصدر المحافظ تعليماته بسرعة الدفع بسيارات الإسعاف وفرق التدخل السريع والطوارئ وونش المحافظة وإدارة مرور سوهاج إلى موقع الحادث لاتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل المصابين إلى المستشفيات وحالات الوفيات ورفع آثار الحادث من الطريق، حيث تم الدفع بـ14 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين إلى المستشفيات.



وشدد المحافظ على مسئولي مديرية الصحة بالانتقال إلى المستشفيات فورا ومتابعة توفير الأطباء والفرق الطبية اللازمة لرعاية المصابين وتوفير ما يحتاجون إليه من أدوية وأكياس دم.