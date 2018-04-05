«الصحة»: إصدار 47 ألف قرار للعلاج على نفقة الدولة بتكلفة 116 مليون جنيه

أعلنت وزارة الصحة إصدار 47 ألف و731 قرار للعلاج على نفقة الدولة، في مختلف محافظات الجمهورية، بتكلفة بلغت 116 مليون و416 ألف جنيه، في الفترة من 24 إلى 29 مارس الماضي.

وقال عماد كاظم، مدير عام الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة، إنه من بين تلك القرارات 8 آلاف و357 قراراً لعلاج مرضى فيروس "سي"، لدعم خطة الوزارة للقضاء على هذا الفيروس.

وأضاف كاظم، في تصريحاته، اليوم، أن القرارات تضمنت 35 ألف و658 قرارا لإجراء عمليات جراحة وعظام وأمراض نساء وأورام وعيون ومسالك وأنف وأذن وجلدية وعصبية وباطنة وأمراض دم، موضحا أنه تم توقيع الكشف الطبي على 410 مواطن من ذوى الاحتياجات الخاصة من طالبي الترخيص لسيارات مجهزة، فيما تم الكشف الطبي على 31 مواطن من طالبي معاش الضمان الاجتماعي من خلال القومسيون الطبي.

من جانبه، أشار متحدث الوزارة خالد مجاهد، إلى أنه فى إطار حرص الوزارة لتخفيف العبء عن كاهل المرضى دون تحمل مشقة السفر، تم مناظرة 123 حالة بالمحافظات دون الحاجة للحضور لمقر الإدارة بالقاهرة، وذلك عن طريق الفيديو كونفرانس.