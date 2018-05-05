جماهير الزمالك تهاجم تركي آل الشيخ بأعلي تريند على« تويتر»

هاجمت جماهير الزمالك بشراسة، تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة الرياضية السعودية، بعدما اعتذر الأخير عن قبول الرئاسة الشرفية لنادي الزمالك.

وجاء هجوم جماهير الزمالك ، من خلال قيامهم بتدشين هاشتاج" #تركي_بره_الزمالك، ليصبح أعلي تريند على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وكان مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك ، قد أعلن في مؤتمره الصحفي الذي عقد اليوم السبت بمقر النادي في ميت عقبة، عن منحه الرئاسة الشرفية لتركي آل الشيخ، على غرار ما فعله محمود الخطيب في شهر ديسمبر الماضي لعام 2017، بتنصيبه رئيساَ شرفياً للقلعة الحمراء.

كما انتقدت جماهير الزمالك عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر ، مرتضي منصور رئيس القلعة البيضاء، قبل إن يطالبوه بالابتعاد عن نادي الزمالك.