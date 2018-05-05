تحل اليوم 5 مايو ذكرى ميلاد الفيلسوف الألماني كارل ماركس مؤسس الشيوعية الأول، واليوم أيضا هو الذكرى المئوية الثانية لميلاده، حيث مضى قرنان كاملين منذ ميلاده فى 5 مايو 1818.

ولد "ماركس" في منزل بمدينة "ترير" اشتراه الحزب الديمقراطي الاجتماعي الألماني عام 1928، وتحول الآن إلى متحف مخصص له يعرف باسم "دار كارل ماركس".

درس في جامعة بون وجامعة برلين، وتأثر بأفكار الفيلسوف الألماني هيجل للهيجليين الشباب، ثم التقى بفريدريك إنجلز في باريس، وهو ما أثر كثيرا في مسيرته، نفي ماركس أول مرة إلى بروكسل، ثم نفى مرة أخرى إلى لندن مع زوجته وأطفاله.

لماركس عدة مؤلفات هامة أبرزها كتاب رأس المال، والبيان الشيوعي، وبؤس الفلسفة، ومازال له تأثير هائل فى الفكر الإنساني تعيش أفكاره حتى الآن وأثرت في مختلف النظم السياسية والاقتصادية، بما في ذلك الخاصة بالدول الرأسمالية، خاصة فيما يتعلق بحقوق العمال وتنظيم العلاقة بينهم وبين أصحاب رأس المال.

نشر مركز أبحاث الرأي العام في روسيا، استطلاعا للرأى أوضح أن 30% من الروس يتعاطفون مع الماركسية، فى حين يوجد 9% منهم يعتبرونها فلسفة سلبية.

و98% من الروس يعرفون اسم كارل ماركس، طبقا للاستبيان الذى أجرى على 2000 مواطن روسي.

وبالنسبة لألمانيا مسقط رأسه، فقد أصدر وزير المالية الألماني "أولاف شولتس" قرارا بوضع صورته على طابع بريد تذكاري بمناسبة مرور قرنين على ميلاده، ليدخل حيز التنفيذ من اليوم.

توفي ماركس في 14 مارس عام 1883 ودفن بمقابر منطقة "هاي غيت" في لندن.