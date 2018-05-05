السبت 5 مايو 2018 3:56 م القاهرة القاهرة 26.7°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

هل تؤيد نظام التعليم الجديد خلال مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي؟
النتـائـج تصويت

إسرائيل تطلق النار على فلسطينيين لدى اقترابهم من السياج الحدودي مع غزة

تل ابيب - د ب ا
نشر فى : السبت 5 مايو 2018 - 3:50 م | آخر تحديث : السبت 5 مايو 2018 - 3:50 م

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أن جنوده أطلقوا النار على مجموعة من الفلسطينيين، الذين حاولوا إلحاق أضرارا بالسياج الأمني الحدودي بين إسرائيل وقطاع غزة، ما أدى إلى تراجعهم.

وفي حادث ثان، أعلن الجيش أن قواته رصدت العديد من الفلسطينيين الذين اخترقوا الحدود، ووضعوا قنابل مولوتوف قرب السياج الأمني، قبل عودتهم إلى غزة،بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

يذكر أن منطقة السياج الأمني تشهد اشتباكات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية منذ انطلاق مسيرة العودة الكبري في الثلاثين من الشهر الماضي، والتي سوف تشهد ذروتها في الخامس عشر من الشهر الحادي.

وأدت الاشتباكات إلى مقتل قرابة 45 فلسطينيا، وإصابة أكثر من ستة آلاف آخرين.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك