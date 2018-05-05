إسرائيل تطلق النار على فلسطينيين لدى اقترابهم من السياج الحدودي مع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أن جنوده أطلقوا النار على مجموعة من الفلسطينيين، الذين حاولوا إلحاق أضرارا بالسياج الأمني الحدودي بين إسرائيل وقطاع غزة، ما أدى إلى تراجعهم.

وفي حادث ثان، أعلن الجيش أن قواته رصدت العديد من الفلسطينيين الذين اخترقوا الحدود، ووضعوا قنابل مولوتوف قرب السياج الأمني، قبل عودتهم إلى غزة،بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

يذكر أن منطقة السياج الأمني تشهد اشتباكات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية منذ انطلاق مسيرة العودة الكبري في الثلاثين من الشهر الماضي، والتي سوف تشهد ذروتها في الخامس عشر من الشهر الحادي.

وأدت الاشتباكات إلى مقتل قرابة 45 فلسطينيا، وإصابة أكثر من ستة آلاف آخرين.