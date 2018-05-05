قال حامد عبد الدايم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن الوزارة تحاول قدر الإمكان التقليل من مساحات زراعة المحاصيل الشرهة في استخدام الماء، وعلى رأسها الأرز، مشيرًا إلى السماح بزراعة 724 ألف فدان، مقابل مليون و76 ألفًا تم زراعتهم العام الماضي.

وأضاف «عبد الدايم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة الآن»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، اليوم السبت: «مصر دخلت مرحلة الشح المائي، ويجب أن نحافظ على كل نقطة مياه، لا سيما وأن الزراعة تستهلك 80% من المقرر المائي لمصر»، موضحًا أن المساحة المنزرعة من الأرز ستكفي الاحتياجات المصرية مع وجود محاصيل العام الماضي في الأسواق.

وأكد أن السوق به كميات كافية وتفيض عن الاستهلاك المحلي، بالإضافة إلى إمكانية توفير وزارة التموين لكميات إضافية عبر الاستيراد في حالة الاحتياج لذلك، محذرًا من عمليات تهريب الأرز، والتي وصفها بأنها تماثل تصدير الماء.

وأشار إلى عمل وزارة الزراعة على استنباط أصناف زراعية عالية الإنتاجية وقليلة في استخدام الماء، موضحًا أن الصرف الزراعي يمكن إعادة استخدامه.