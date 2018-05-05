توريد 88 ألف طن من محصول القمح حتى الآن بقنا

قال محافظ قنا اللواء عبدالحميد الهجان، إنه تم توريد 88 ألفًا و270 كيلوجرامًا من محصول القمح حتى الآن إلى شون بنوك التنمية الزراعية والمطاحن والصوامع والهناجر بالمحافظة.

وأكد المحافظ، في تصريح اليوم السبت، أن غرف العمليات لم تتلق أي بلاغات أو شكاوى من المزارعين، وأن كافة اللجان تواصل عملها في مراقبة عمليات التوريد من خلال المواصفات، التي حددتها وزارة التموين لاستلام هذه الكميات وفحصها وتخزينها داخل الشون المخصصة، موضحًا أن المحافظة تضم 4 صوامع لتخزين القمح بسعة تخزينية تصل إلى 190 ألف طن، كما تضم 6 شون بإجمالي طاقة تخزينية بلغت 14 ألفًا و970 طنًا، بالإضافة إلى 4 هناجر بسعة تخزينية تبلغ 21 ألفًا و120 طنًا.

وأضاف «الهجان»، أن إجمالي المساحات المنزرعة لمحصول القمح خلال الموسم الحالي بجميع مدن المحافظة، بلغت 109 آلاف و884 فدانًا، ومن المتوقع إنتاجية تقدر بـ 295 ألفًا و376 طنًا، مشيرًا إلى أن إجمالي ما تم توريده العام الماضي بلغ 169 ألفًا و797 طنًا عن إجمالي المساحة المنزرعة 98 ألفًا و263 فدانًا.