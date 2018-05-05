«صناعة النواب»: نعمل على إزالة كافة المعوقات التي تقابل القطاع

قال النائب محمد الزيني، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن قطاع الصناعة هو أمل مصر وقاطرة التنمية، مشيرًا إلى عمل اللجنة بالتعاون مع وزارة الصناعة على إزالة كافة المعوقات، من تراخيص وتشريعات وتوفير الأرضي.

وأضاف «الزيني»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة الآن»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء السبت، أنه يأمل بارتفاع معدل التنمية إلى 7%، موضحًا أن قطاع الصناعة هو ما سيوفر فرص العمل وسيلبي احتياجات المواطنين.

وأشار إلى عمل الدولة على إنجاح المشروعات الصغيرة، إلا أنه أشار إلى وجود فوائد عالية للغاية بالبنوك تعرقل الصناعات الصغيرة، متابعًا: «ليس من الممكن أن يقترض أصحاب المشاريع الصغيرة بفائد 22 أو 23%، وكذلك أصحاب المصانع».

وأوضح أن المصانع المغلقة، منها ما يعاني من مشاكل إدارية، وهذا النوع تم حل مشاكلهم جميعًا خلال الفترة الماضية، بينما المصانع التي تعاني مشاكل مالية، هو الجزء الأصعب، لافتًا إلى ضرورة عدم وضع البنوك لإجراءات صعبة، تعرقل عودة هذه المصانع المغلقة.