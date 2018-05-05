جدل حول إمكانية فتح المحال التجارية خلال أوقات الصلاة واختلاط الجنسين في السعودية

تضاربت التقارير حول إمكانية إجراء السلطات السعودية لإصلاحات تنهي نظام إغلاق المحلات التجارية في أوقات الصلاة، ومبدأ الفصل بين الجنسين في الأماكن العامة.

وقد قالت وكالة رويترز السبت إن هيئة "برنامج جودة الحياة 2020" السعودية تراجعت على ما يبدو عن المبادرة التي دعت إلى إنهاء إغلاق المتاجر في أوقات الصلاة والفصل بين الجنسين في الأماكن العامة.

وأفادت الوكالة أن صحيفة عكاظ حذفت مقالا نشر الجمعة، ورد فيه أن "برنامج جودة الحياة 2020" كان قد أشار إلى أن هاتين العادتين تتطلبان "تغييرا فوريا" من أجل زيادة مشاركة الناس في أنشطتها وتعزز ثقة المستثمرين.

مثلما سلطت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، اليوم السبت، الضوء على البرنامج السعودي لتحسين "جودة الحياة" في المملكة، مشيرة إلى أنه طالب بتشريعات لإجازة الإختلاط بين الجنسين وإنهاء الإغلاق الإجباري لأماكن العمل (المحال) أثناء أوقات الصلاة، ووصفته بأنه يمثل خطوة بارزة لتخفيف القيود الاجتماعية في المملكة المحافظة.

وأوضحت الوكالة في تقرير لها أن وثيقة البرنامج المكونة من 236 صفحة، والتي تم الاعلان عنها مساء الخميس الماضي، تدعو إلى تعديلات قانونية، حيث نصت على أن المناطق "تتطلب تغييرات تنظيمية فورية".

ولفتت "بلومبرج" إلى أن التفاصيل حول هاتين المسألتين في الوثيقة جاءت في صفحات داخلية وبشكل غير واضح، حتى أنه لم يشار إليهما في مؤتمر الإعلان عن البرنامج، ولم يعلق مسؤلو الحكومة على الأمر حتى الآن.

وتعد خطوة تخفيف حدة القيود الاجتماعية جزء أساسي من رؤية ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، لإصلاح الاقتصاد المعتمد على النفط ومحاولة جذب الإستثمار الاجنبي في المملكة.

يشار إلى أن "رؤية السعودية 2030" التي أطلقها ولي العهد تسعى إلى تشجيع النساء للإلتحاق بسوق العمل وترى أن قطاع الترفيه سيكون إحدي الصناعات التي يتوقع أن تحقق نمو اقتصادي قوي.