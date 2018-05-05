«الدفاع الأفغانية»: مقتل 22 مسلحا في غارات جوية

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ذكرت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم السبت، أن 22 مسلحا على الأقل، من بينهم ثلاثة من القادة الرئيسيين في طالبان، قُتلوا في عمليات عسكرية، نفذتها قوات حكومية في أقاليم مختلفة، خلال الساعات الـ24 الماضية، طبقا لما ذكرته قناة «تولو.نيوز» التلفزيونية الأفغانية اليوم.

وأضافت الوزارة، أنه تم تنفيذ 16 غارة جوية في مناطق مختلفة لاستهداف مخابئ المتمردين.

وتابعت الوزارة أن 20 مسلحا على الأقل أُصيبوا في العمليات العسكرية.

وتم تنفيذ العمليات في أقاليم ننجارهار ولغمان وكابيسا وخوست ولوجار وباكتيا وقندهار وزابول وبادغيس وبلخ وفارياب وباداخشان وقندوز وهلمند، طبقا لما ذكرته الوزارة في بيان.

وأضافت الوزارة، أن الغارات الجوية استهدفت مخابئ المتمردين ودمرت مركبات ومخابئ أسلحة، تخص المسلحون.

ولم تكشف وزارة الدفاع، عن المزيد من التفاصيل بشأن العمليات العسكرية.

ولم تعلق «طالبان» على العمليات.

وكانت طالبان قد أعلنت الشهر الماضي، بدء «هجوم الربيع» السنوي حيث تكثف من عملياتها المسلحة في ذلك التوقيت من كل عام تقريبا.