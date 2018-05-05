«الأرصاد»: قد تكون البنية التحتية سبب «أزمة التجمع»

قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن أزمة تجمع مياه الأمطار في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة ليست أزمة أمطار وحدها، معقبًا: «قد تكون البنية التحتية هي السبب في ذلك».

وأضاف «عبد العال»، خلال لقائه ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، اليوم السبت، أن نفس كمية الأمطار التي سقطت على التجمع الخامس هبطت على مناطق أخرى بالقاهرة كـ«الألف مسكن»، مشيرًا إلى جاهزية البنية التحتية في تلك المنطقة.

وتابع أن عمل هيئة الأرصاد الجوية يقتصر على إبلاغ الجهات المعنية بالتنبؤات، مشيرًا إلى عدم وجود ضوابط وروابط على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الأنباء المتداولة عليها عن الأحوال الجوية الموجودة في البلاد.

واستطرد أن ثقافة النشرة الجوية زادت عن المواطنين، متابعًا: «ساعدتنا في ذلك وسائل الإعلام المختلفة، علاوة على أن مصداقية الهيئة العامة للأرصاد وصلت للمواطنين».

ولفت إلى وجود تغيّرات مناخية أثرت على العالم كله؛ نتيجة الاستخدام المفرط للبترول ومشتقاته، موضحًا أن الجبال الثلجية في القطب الشمالي بدأت تذوب، إضافة إلى أن بعض الدول الكبرى تخشى من التغيّر المناخي، حسب تعبيره.

يُذكر أن الأمطار الغزيرة التي شهدتها القاهرة، نهاية الشهر الماضي، تسببت في تجمع المياه بالطرقات وبمناطق عدة في التجمع الخامس، وإعاقتها لحركة سير المواطنين.