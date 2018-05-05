الزمالك يطالب بنقاط مباراة هليوبوليس في دوري محترفي اليد

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تقدم مجلس ادارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور بمذكرة احتجاج للاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة هشام نصر بشأن احتساب مباراة الفريق التي خسرها أمام هليوبوليس 35-34 في إطار الجولة قبل الأخيرة من الدوري المجمعة الثانية لبطولة دوري المحترفين.

وذكر الزمالك في شكواه أن هليوبوليس أشرك اللاعب محسن رمضان مواليد 97 في المباراة بداعي التصعيد وأن طوله فوق 190 سنتيمتر وهو ما يراه الزمالك غير صحيحا ليطالبوا باحتساب اللقاء لصالحهم.

كان الزمالك قد تغلب على الأهلي بنتيجة 18-17 في المباراة التي أقيمت مساء اليوم السبت فى إطار الجولة الأخيرة من نهائيات من دورى المحترفين على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية .

ورفع الزمالك رصيده إلى 29 نقطة متساويا مع الاهلي بنفس الرصيد، ليتم تحديد مباراة فاصلة خلال 72 لتحديد بطل الدوري.

ويسعى الأهلي حامل اللقب للحفاظ على بطولة الدوري والثأر من هزيمته أمام الزمالك في كأس السوبر الأفريقي.