زلازل جديدة تضرب جزيرة بولاية هاواي الأمريكية بها بركان نشط

أفادت تقارير بوقوع ثلاثة زلازل جديدة، أمس الجمعة، في جزيرة «بيج آيلاند» بولاية هاواي الأمريكية، حيث أمرت السلطات الأمريكية بإجلاء السكان بسبب ثوران البركان.

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، بأن زلزالا بلغت قوته 5.3 درجة على مقياس ريختر وقع يوم الجمعة بعد 90 دقيقة فقط من زلزال بقوة 6.9 درجة، والذي وقع بعد ساعة من وقوع زلزال آخر بقوة 5.4 درجة.

ووقع الزلزال الأخير الساعة 02:37 مساء «00:37 بتوقيت جرينتش»، بعد زلزالين وقعا الساعة 12:32 «2232 بتوقيت جرينتش»، والساعة 11:32 صباحا «21:32 بتوقيت جرينتش».

وجاء وقوع تلك الهزات بعد زلزال بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر وعشرات من التوابع التي هزت الجزيرة أول أمس الخميس.

وتم تحذير السكان من المخاطر المرتبطة بمستويات عالية من ثاني أكسيد الكبريت، بما في ذلك الأمطار الحمضية المحتملة في أعقاب ثوران بركان «كيلاويا»، وذلك وفقا لما ذكرته وسائل الإعلام المحلية في وقت متأخر من يوم الجمعة.

وقال الدكتور جيفري كام، المتخصص في المناعة، لموقع «هاواي نيوز ناو» إنه يجب على السكان البقاء في الداخل إذا كانوا على مقربة من ثاني أكسيد الكبريت، وتشغيل مكيفات الهواء وأجهزة تنقية الهواء وشراء أقنعة للتنفس.

وأضاف «كام»: «إذا كنت تعاني من الحساسية أو الربو، تأكد من تناول الأدوية الخاصة بك، خاصة إذا كانت قريبة منك، لأنه قد يصعب عليك الحصول عليها في مرحلة ما، تحدث أيضا مع طبيبك حتى قبل أن يكون لديك أعراض».

وحذر الطبيب، من أن ثاني أكسيد الكبريت في الغلاف الجوي يمكن أن يتحول إلى أمطار حمضية.

وذكر المركز الأمريكي للتحذير من أمواج المد العاتية «تسونامي»، أنه لم يكن هناك تحذير من «تسونامي» بعد أي من الزلازل التي وقعت يوم الجمعة.

وأوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، على موقعها الإلكتروني، أن ثوران بركان «كيلاويا» بدأ عصر أول أمس الخميس، وانتهى في حوالي الساعة السادسة والنصف مساء، ذاكرة أنه كان هناك انبعاث للحمم وانفجارات غاز لنحو ساعتين.

وقد تأثر ما يقدر بنحو 1700 شخص بأمر الإخلاء، وفقًا لما أورده موقع «هاواي نيوز ناو» الإخباري، وصدر الأمر عندما بدأت الحمم في الخروج من الشقوق في الأرض وتدفقت على الطرق والغابات.

وأبلغ المسؤولون السكان بأن أمر الإخلاء يمكن تمديده.

ونقل الموقع عن تالماديج ماجنو، من الدفاع المدني في جزيرة «بيج آيلاند» قوله: «إنه ليس وضعًا مستقرًا على الإطلاق، الأمر لم ينته، يمكن أن يتصاعد في أي وقت، نحن لا نعرف كيف سيتطور هذا الوضع».

ويعد بركان «كيلاويا» أحد البراكين الأكثر نشاطًا في العالم، وكان في حالة ثورة مستمرة منذ عام 1983.