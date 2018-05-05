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للفيلسوف الألمانى كارل ماركس، الذي تحل ذكرى 200 عام على مولده اليوم، عدة أقوال شهيرة مثيرة للجدل، وبعضها عابرة لحدود الزمان والمكان، وأسست لفلسفته واعتبرت عصارة فكره.

وأشهر مقولتين على الإطلاق واللتان تحظيان بالشعبية والنقد في آن هما «يا عمال العالم اتحدوا»، وهي الجملة التي قالها أثناء إلقاؤه البيان الشيوعي، ومكتوبة على قواعد تماثيل له.

أما العبارة الثانية فهي «الدين أفيون الشعوب»، التي كان يقصد بها «ماركس»، حسب بعض منظري الاشتراكية، إنما أراد توضيح أن السياسيين والحكام يستخدمون الدين كمخدر للشعوب كي يتحملوا آلامهم في صمت.

ومن أشهر الأقوال الأخرى:

الرجل هو البرجوازية والمرأة تلعب دور البروليتاريا.

لمعرفة مقدار تقدم أو تخلف أي مجتمع لا عليك سوى معرفة مكانة المرأة عندهم.

إن التقدم الاجتماعي يقاس بالوضع الاجتماعي للجنس الأنثوي.

أن تكون راديكاليا هو فهم الأشياء من جذورها وجذر الرجل هو الرجل نفسه.

الرأسمالية ستجعل كل الاشياء سلع، الدين، الفن والأدب وستسلبها قداستها.

الفقر لا يصنع ثورة وإنما وعي الإنسان بالفقر هو الذي يصنع الثورة.

الاقتصاد هو العامل الأساسي في تشكيل الحياة.

ما يميز أسوأ مهندس معماري عن النحلة الأكثر خبرة، هو أنه قد بنى الخلية في ذهنه قبل بناءها في الواقع.

من كل حسب قدرته، ولكل حسب حاجته.

الفلاسفة فسروا العالم بأشكال مختلفة، الآن حان الوقت لتغييره.

أفكار الطبقة الحاكمة هي أيضا، في كل الأوقات، الأفكار المهيمنة.

تاريخ أي مجتمع هو تاريخ الصراعات الطبقية فيه.

هناك طريقة واحدة فقط لقتل الرأسمالية: الضرائب، والضرائب والمزيد من الضرائب.

تبدأ منطقة الحرية حيث يتوقف العمل المرتبط بالضرورة.

أية فئة تطمح إلى الهيمنة يجب عليها أولا التمكن من السلطة السياسية لتمثل بدورها مصالحها الخاصة كأنها المصلحة العامة.

أي شخص يعرف أي شيء عن التاريخ يدرك أن التغيرات الاجتماعية العظيمة مستحيلة من دون الثورة النسائية.

كل الثورات أثبتت شيئا واحدا حتى الآن، ألا وهو أن كل شيء يتغير إلا الإنسان.

الإنسان أثمن رأسمال في الوجود.

سر في طريقك ودع الناس يقولون ما يشاؤون.

الترياق الوحيد للعذاب النفسي هو التألم الجسدي.

إذا أردت أن تكون تافها، فما عليك إلا أن تدير ظهرك لهموم الآخرين.

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