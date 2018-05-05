طارق شوقي: نظام التعليم الحالي أشبه بـ«عمارة متهالكة»

عبر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن سوء النظام التعليمي الحالي، واصفًا إياه بأنه أشبه بعمارة متهالكة، وهو الأمر الذي استدعى تطويره ووضع منظومة جديدة لعملية التعليم في مصر.

وقال وزير التعليم، خلال لقائه ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مع الإعلامية لميس الحديدي، مساء السبت، إن المنظومة التعليمية الجديدة تتضمن نظامين أحدهما يبدأ مع مرحلة رياض الأطفال وهو النظام الجديد، والآخر مع الصف الأول الثانوي وهو نظام مُعدل.

وأكد أن المناهج وُضعت بأياد مصرية وبالاستعانة بالعديد من الخبراء والمؤسسات داخل مصر وخارجها،

معقبًا: «من المفارقات أنه لأول مرة مركز تطوير المناهج هو الذي وضع المناهج الجديدة المتطورة، الذي يعد وضعها خلال 12 شهرًا نوع من الإعجاز، أينعم استعنا في تطوير بعض المدارس بالعديد من المؤسسات الدولية مثل (اليونيسيف) لكنه في النهاية تعتمد على منهج مصري ونمتلك حقوق ملكيته الفكرية».

وأوضح أنه من ضمن الأهداف الاستراتيجية لنظام التعليم الجديد، التأكيد على المهارات التي تستهدف تكيف الطالب مع متغيرات العالم بالإضافة إلى الابتكار والمنافسة في سوق العمل، بدلًا من الاكتفاء بالمعرفة.

وتابع أن النظام الجديد يستهدف أيضًا اعتماد عملية التعلم على نشاط المتعلم لا تلقينه، وربط العملية التعليمية بحياة الطالب والبعد عن النظرية والمناهج السطحية الواسعة والتركيز على الفهم العميق، معقبًا «نحاول تغيير المناهج لتختلف عن نظام التلقين الذي اعتدناه خلال الفترات الماضية».