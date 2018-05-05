«شوقي»: نظام التعليم الجديد يهز عروش المصالح والفساد

• تطبيق النظام التعليمي الجديد ليس من مصلحة بعض الدول



علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على هجوم البعض بشأن النظام التعليمي الجديد قائلًا: «نعمل الآن على تطوير التعليم لـ22 مليون طالب، ولم يعد لدينا ما نخسره وعلينا أن نتحرك، والبعض يسأل عن مؤشرات النجاح لكنني أسأل عن مؤشرات الفشل».

وتساءل وزير التعليم، خلال لقائه ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مع الإعلامية لميس الحديدي، مساء السبت، «ما الذي يمكن أن نفعله الآن فيتسبب في فشل منظومة التعليم؟!»، مستطردًا أن نظام التعليم الجديد يهز عروش المصالح والفساد والأنانية المطلقة وهناك دول ليس من مصلحتها تطبيق هذا النظام الذي سيحقق التنمية لمصر.

وأضاف: «لدينا طلبة شديدي الذكاء لكننا المسؤولون عن تخريجهم من مدارسهم بمستوى غير جيد، لذلك نعمل على تدريب حاليًا حوالي 140 ألف معلم رياض أطفال و80 ألف معلم ثانوي على النظامين الجديد والمُعدل».

وردًا على سؤال المذيعة حول استخدام النظام المُعدل بدءًا من الصف الأول الإعدادي بدلًا من تطبيقه بداية من الصف الأول الثانوي العام، أوضح أنه كان من المستحيل أن يتم بدء النظام المُعدل من الصف الأول الإعدادي بسبب زيادة عدد الطلاب، بينما يقل هذا العدد في التعليم الثانوي العام بعد توجه كثير من الطلاب إلى التعليم الفني.

وحول مشكلة الكثافة الطلابية بالمدارس، قال إنه لحسن الحظ أنها ليست بكل المدارس ولكن بعدد منها فقط ببعض المناطق، وسيتم العمل على حلها، لافتًا إلى أن متوسط كثافة الفصول في مصر يتراوح ما بين 40 إلى 45 طالبًا، بينما كثافة الفصول العالمية تصل إلى حوالي 35 طالبًا.