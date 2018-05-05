ضبط تشكيل عصابي للإتجار في المواد المخدرة بالقليوبية

تمكنت مباحث القليوبية من ضبط تشكيل عصابي تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة، وبحوزة أفراده كيلو جرام واحد من مخدر الهيروين ومبلغ مالي كبير.

كانت معلومات، قد وردت إلى اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، تفيد بتكوين «محمد.ا» و«عوض.م» و«وليد.ع» تشكيلًا عصابيًا للإتجار في المواد المخدرة بالقناطر الخيرية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين وبحوزتهم كيلو هيروين و400 قرص مخدر، و20100 جنيه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كما تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية، من ضبط 5 كيلوجرامات من نبات البانجو المخدر داخل منزل أحد تجار المخدرات بالخانكة قبل قيام المتهم بترويجها على عملائه بمختلف مناطق المركز، وتم التحفظ على المضبوطات، ويجرى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

وفي سياق متصل، تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا اليوم السبت، من ضبط هارب من أحد السجون ومحكوم عليه بالإعدام بناحية الحجيرات التابعة لمركز قنا.

تلقى مدير أمن قنا اللواء علاء محمود العياط، إخطارًا بضبط هارب متهم صادر بحقه حكم بالإعدام في جناية قتل ويدعى «هاني.ت» ومقيم بناحية الحجيرات التابعة لمركز قنا، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهم، وتولت النيابة العامة التحقيق.