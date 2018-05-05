مهاجم الداخلية يكشف تفاصيل عرض جينت البلجيكي

أكد ناصر منسي مهاجم نادي الداخلية أنه تلقى عرضًا رسميًا من نادي جينت البلجيكي للانتقال إليه في الصيف الجاري.

وقال منسي في تصريحات تليفزيونية أدلى بها اليوم السبت إن هناك مفاوضات من وكيله أحمد يحيى مع إدارة نادي الداخلية، ولا تزال الأمور في مرحلة المفاوضات.

وأضاف : "تلقيت عروضا رسمية من أندية الإسماعيلي والمصري وسموحة، بالإضافة إلى عروض شفهية من أندية الأهلي والزمالك".

واختتم : "أفكر في اللاعب لموسم أو موسمين في الدوري المصري ثم الانتقال إلى أوروبا، ولا أخشى من عدم استقبال عرضا أوروبيا بعد الموسمين".