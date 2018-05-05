الأنبا دميانوس يمنح محافظ جنوب سيناء وسام «دير سانت كاترين» من الدرجة الأولى

منح الأنبا ديمتري دميانوس رئيس أساقفة سيناء للروم الأرثوذوكس رئيس دير سانت كاترين ، اليوم السبت ، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وسام "دير سانت كاترين "من الدرجة الأولى وسط ترحيب العشرات من اليونانيين والقبارصة والمصريين المتواجدين في الدير.

وقال الأنبا دميانوس :" إن هذا الوسام منحه لمحافظ جنوب سيناء عن جدارة وهو يستحقه لمحبته وسماحته ورعايته خلال فترة مرور رئيس دير سانت كاترين بوعكة صحية وزيارته له بمستشفى القوات المسلحة بالقاهرة أكثر من 10 مرات حتى تماثل للشفاء، فضلا عن تلبية كافة احتياجات الدير والخدمات الجليلة التي يقدمها دائما لأباء الدير وكافة العاملين وتسهيل أى عقبات يطلبها الرهبان إلى جانب دوره في خدمة جميع أبناء محافظة جنوب سيناء".

وأشار رئيس دير سانت كاترين إلى عمق العلاقات التي تربط رهبان الدير بأهل سيناء من البدو وأنهم يعتبرون الدير جزءًا من حياتهم اليومية ويقومون بتقديم كافة أوجه الحماية والمساعدة لجميع آباء الدير والزائرين، مضيفا أن الدير يشهد حاليًا العديد من أعمال الترميم الخاصة بالمنشآت والأيقونات القديمة تحت إشراف وزارة الآثار المصرية وهيئة اليونسكو، منوهًا إلى العلاقات الطيبة التي تجمع بين أهالي سيناء ورهبان الدير.

يشار إلى أن وسام "دير سانت كاترين" يحمل صورة القديسة كاترين، ولا يمنح إلا للأمراء والملوك ورؤساء الدول.