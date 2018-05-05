«تعليم كفر الشيخ» أنهت استعداداتها لسفر 6 طلاب متفوقين لأمريكا

أعلنت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم السبت، عن استعداداتها المختلفة من أجل انتهاء من سفر 6 من طلابها المتفوقين والمخترعين، وهم طلاب بمدرسة المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بكفر الشيخ، وهم طلاب بالصف الثالث الثانوي؛ للمشاركة في مسابقة عالمية بأمريكا للمخترعين، وذلك لفوزهم بأفضل الإختراعات بمسابقات مختلفة بمصر.

وقالت هناء شهاب وكيل مديرية تعليم كفر الشيخ والقائم بأعمال وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، خلال تصريحات صحفية لها، إن مديرية التربية والتعليم أنهت استعداداتها لسفر الطلاب الـ6 الذين فازوا في مسابقة «ابن الهيثم» على مستوى الجمهورية، ومسابقة «إنتل»، وحصلوا على الميداليات الذهبية والفضية، وسوف يغادرون مصر يوم 12 مايو الجاري للمشاركة في المسابقة، وهم «أحمد مطر، وهدير أبو السعود» الفائزان بمسابقة (ابن الهيثم) على مستوى الجمهورية بالميدالية الذهبية عن علاج مرض سرطان الجلد، وحصلا على المركز الأول عالميًا بمعرض جنيف بسويسرا، وكرمهما من رئيس الجمهورية، والطالبان «أحمد الشيخ، وأحمد عبدالباسط» وحصلا على المركز الأول على مستوى جمهورية والميدالية الذهبية في مسابقة «أيسف» عن الابتكارات العلمية، وعن اختراعهما الطوب البيئي، و«فدوي الشناوي، وهدير آدم» وحصلا على المركز الثالث والميدالية البرونزية عن علاج لمرض القلب.

وأوضحت، أن الطالب «خالد جروين» المقيد بالصف الثالث اجتاز الاختبارات لترشحه لمنحة كاملة للدراسة بجامعة «Eotvos Lorand» بدولة المجر، وهي جامعة أبحاث عامة هنغارية مقرها في بودابست، وهي واحدة من أكبر وأرقى مؤسسات التعليم العالي العامة في المجر، وينتمي إليها 5 حائزين على جائزة نوبل، بالإضافة إلى الفائزين بجائزة «Fulkerson»، وجائزة «آبيل»، وآخرها الفائز بجائزة «آبل»، مؤكدًا أن اختبارات القبول بتلك الجامعة من أصعب ما يكون ولكن بالعزيمة والإصرار استطاع طالب «Stem Kafrelsheikh» خالد جروين، أن يجتازها ويصبح الوحيد على مستوى الجمهورية الذي يقتنص تلك المنحة.

وأكدت، أن الطالبين «أحمد مطر، وهدير أبو السعود»، مرشحان لجائزة نوبل في مجال الطب، مشيرًا إلى أنه تم عمل فيلم مدته 5 دقائق لأحمد مطر باسم «صانع المطر»، عُرض في منتدى شباب العالم بشرم الشيخ، موضحًا أن أحمد مطر زار 15 دولة.

وأشارت إلى، أن مدرسة المتفوقين أثبتت أنها من المدارس الرائدة، والتي توفر البيئة المناسبة للطلاب للتفوق.