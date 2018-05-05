تحضيرات لاستئناف الدراسة في جامعة العريش

أعلنت جامعة العريش بشمال سيناء، عن قرب موعد عودة الدراسة بكليات الجامعة.

ونشرت الجامعة بيان اليوم السبت، نقلًا عن رئيس الجامعة الدكتور حبش النادي، جاء فيه «غدًا إن شاء الله سوف يتم التنسيق لعودة جميع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين وجميع طلاب الجامعة، وعلى الجميع الاستعداد من الآن للعودة لرحاب الجامعة في أي لحظة لعمل معسكر أكاديمي لمدة شهرين داخل الجامعة حتى الانتهاء من الدراسة والامتحانات ولا قبول لأي أعذار من أي شخص داخل الجامعة مهما كان منصبه أو اسمه».

يشار إلى، أن الدراسة متوقفة في جامعة العريش منذ شهر فبراير الماضي للظروف الأمنية، التي تمر بها شمال سيناء.