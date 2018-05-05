عبد الشافي وعدلي يطيران للإمارات

يطير عبد العزيز عبد الشافي، المدير الرياضي بالنادي الأهلي وعضو لجنة الكرة، وسمير عدلي، مدير العلاقات الخارجية، إلى الإمارات يوم الثلاثاء المقبل؛ وذلك لإنهاء كافة الأمور المتعلقة برحلة بعثة الأهلي إلى دبي؛ للمشاركة في مهرجان اعتزال حسام غالي قائد الفريق المقرر له 11مايو الجاري أمام أياكس أمستردام الهولندي.



وقال سمير عدلي إنه سيمكث في الإمارات 48 ساعة لإنهاء كافة الأمور المتعلقة ببعثة الأهلي في رحلتها إلى الإمارات، على أن يغادر إلى أوغندا يوم 10 مايو الجاري؛ لترتيب كافة الإجراءات الخاصة باستقبال بعثة الأهلي في كامبالا؛ لخوض موقعة كامبالا سيتي الأوغندي يوم 15 مايو الجاري في الجولة الثانية من منافسات دوري المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.