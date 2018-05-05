مدرب يد الأهلي: منعم وعادل نموذج للإنتماء

أشاد محمد مصيلحي، المدير الفني للفريق الأول للكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي، بموقف الثنائي محمد عبدالمنعم «منعم» ومحمد عادل لاعبا الفريق بعد تجديد عقودهما على بياض والاستمرار مع الفريق خلال السنوات القادمة.

وأكد أن منعم وعادل قدما نموذجا رائعا للانتماء إلى الفريق بعدما ساهما في حصد ثلاثية الموسم الجاري ولقب بطولة إفريقيا في الموسم الماضي، مشيرا إلى أن الجهاز الفني يثمن موقف اللاعبين، وجماهير الأهلي لا تنسى أبدأ من يضحى من أجل الفريق.

وألمح مصيلحي أن استمرار منعم وعادل يدعم خطة الجهاز الفني للموسم الجديد في السعي نحو المنافسة على كل البطولات، في ظل ما يتمتعان به إمكانيات كبيرة ستساعد الفريق على تحقيق أهدافه.