مقتل وإصابة 8 جنود عراقيين إثر انفجار عبوة غرب الموصل

أعلن مصدر عسكري عراقي بمحافظة نينوى، اليوم السبت، مقتل وإصابة ثمانية جنود عراقيين بانفجار عبوة ناسفة في قضاء البعاج غرب الموصل، 400 كلم شمال بغداد.

وقال النقيب عادل ثامر، لوكالة الأنباء الألمانية «د.ب.أ»، إن: «انفجار عبوة ناسفة لدى مرور رتل للجيش العراقي في قضاء البعاج القريب من الحدود السورية، أسفر عن مقتل جنديين عراقيين، وإصابة ستة آخرين بجروح متفاوتة».

يُذكر أن محافظة نينوى تشهد عمليات تنفذها خلايا تنظيم «داعش» النائمة على الرغم من إعلان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، القضاء على تنظيم «داعش» عسكريا.